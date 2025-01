Liberoquotidiano.it - Clamoroso a Innsbruck, arrestato René Benko: perché il magnate era ricercato anche in Italia

, iltirolese al centro dello scandalo Signa, è statonella sua villa di. A dare la notizia è il quotidiano austriaco Kronen Zeitung, che conferma il provvedimento delle autorità locali nei confronti del tycoon, coinvolto nel crac finanziario miliardario della sua holding. Il 47enne, già sotto indagine in quattro Paesi tra cui l', era stato al centro di una richiesta di arresto avanzata dalla procura generale di Trento lo scorso dicembre. Tuttavia, in quella circostanza, l'Austria aveva rifiutato la misura cautelare, appellandosi al fatto cheè cittadino austriaco. All'inizio di dicembre, un'operazione congiunta della guardia di finanza e dei carabinieri del Ros, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Trento, aveva portato a centinaia di perquisizioni in diverse provincene.