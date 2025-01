Quotidiano.net - Chi è Adriana Abascal, impazza il gossip su Emanuele Filiberto

Roma, 23 gennaio 2025 – In questi giorni si è acceso ilintorno ae il suo ipotetico nuovo amore. Al centro della cronaca rosa, infatti, è finita, considerata una presunta amante dell’uomo, attualmente ancora sposato con Clotilde Courau, madre delle sue due figlie, Vittoria e Luisa. IlsuA lanciare questa indiscrezione è stata la stampa spagnola mentre i diretti interessati, al momento, non hanno né smentito né confermato la notizia che sta circolando. Il nipote dell’ultimo re d’Italia avrebbe una relazione con, imprenditrice messicana ed ex modella. Galeotta fu la partecipazione dei due alla sfilata di Rocio Peralta che si è svolta a Siviglia.ha sfilato in passerella e, tra il pubblico, ad applaudirla era anche presente