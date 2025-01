Cultweb.it - Che cos’è la gravidanza isterica, che sintomi dà e come riconoscerla

La, o pseudociesi, è una condizione psicofisica molto complessa e delicata che porta una persona a credere di essere incinta quando non lo è. Negli uomini assume forma diempatica e li porta a vivere gli stessidelladella loro compagna. Sebbene rara, lapuò manifestarsi conmolto simili a quelli di unareale, tra cui l’assenza di mestruazioni, aumento di peso, nausea, seno gonfio e persino la percezione di movimenti fetali. Tuttavia, esamil’ecografia e i test diconfermano che non vi è alcun feto.Le cause della pseudociesi non sono completamente comprese, ma si ritiene che siano legate a una combinazione di fattori psicologici e ormonali. Un forte desiderio di diventare madre, magari dopo ripetuti aborti spontanei, infertilità o lutti legati alla perdita di un figlio, può indurre il cervello a interpretare segnali corporeise fossero indicativi di una