Notizie.com - ChatGpt in down oggi, appena 24 ore fa presentato da OpenAi il progetto Stargate: 500 miliardi di euro sul tavolo

Leggi su Notizie.com

Mentrezoppica, mandando in crisi molti che vi si affidano, dall’altro latopresenta ila Donald Trump per rivoluzionare il mondo dell’intelligenza artificiale.in24 ore fadail(Notizie.com)Ma cosa è accaduto in queste ore a? Sono diversi i problemi tecnici segnalati sia in Italia che nel resto del mondo con molti utenti che non riescono ad accedere alla piattaforma. Sugli schermi compaiono messaggi di errore di getaway oppure il “503 Service Temporarily Unavailable” a specificare come il servizio in questo momento è indisponibile all’utenza.Al momento non ci sono ancora indicazioni precise sulla natura del, ma quello che è curioso è che arriva24 ore dopo un momento molto importante che ha coinvolto anche il Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump.