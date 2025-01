Lanazione.it - Cani, rispetto delle regole. A Siena arrivano i controlli delle guardie zoofile

Leggi su Lanazione.it

, 23 gennaio 2025 – Non stupitevi se vi fermano e chiedono informazioni sul chip del vostro cane. E, magari, anche se avete il sacchetto per raccogliere gli escrementi con bottiglietta d’acqua per sciacquare via la pipì dell’animale da marciapiedi e lastre. Si tratta didella Lac (Lega per l’abolizione della caccia onlus) di. Il Comune, infatti, ha siglato una convenzione “per il supporto nelle attività del territorio – si legge – in materia di tutela degli animali e dell’ambiente”. Chiaro, tuttavia, che il decoro, collegato appunto alle deiezioni dei, è una priorità. E visto che la polizia municipale è oberata d’incombenze, il supportorisulta prezioso. Perché la Lac potrà anche fare multe in caso di violazioni di norme e regolamenti locali, riscontrate nell’espletamentoproprie funzioni, “secondo le modalità concordate con il Comune”.