Bergamonews.it - Bergamo, torna la Festa del Cioccolato: al via la 12esima edizione

Leggi su Bergamonews.it

. Ebbene sì, oggi, giovedì 23 gennaio, si è inaugurata ladelladel, ormai considerata una tradizione per.Infatti, viene piacevolmente apprezzata dai cittadini perché rappresenta un modo di vivere la città e di stare in compagnia.Ciò nonostante, lanon finisce qui, perché non è solo ilad unire gli animi, ma bensì anche la collaborazione dei maestri delprovenienti da tutta Italia e non solo. Infatti, quest’anno anche il Belgio e l’Ungheria hanno partecipato, portando dunque l’Europa all’interno di questo appuntamento tipicamente bergamasco.Ma dal punto di vista emotivo? Niente panico! I venditori sono super disponibili a farti assaggiare i loro prodotti ed il tempo è stabile e freddo, ma a scaldare i cuori non sono solo le barrette e le praline ma anche la cioccolata calda, tanto che l’apertura di questo evento è stata memorabile.