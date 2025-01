Pronosticipremium.com - AZ-Roma, probabili formazioni: Soulé scalpita

Leggi su Pronosticipremium.com

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per lasi avvicina il momento di tornare in campo. I giallorossi si sono lasciati alle spalle una volta per tutte la vittoria per 3-1 con il Genoa, meritata dal punto di vista del gioco e le occasioni create. Il focus si è spostato ora sull’Europa League, impegno che va onorato per prestigio e caratura internazionale. L’obiettivo è quello di strappare il pass per il prossimo turno, provando ad arrivare fra le prime 8. I capitolini stanno limando gli ultimi dettagli in vista del match con l’AZ, in programma oggi 23 gennaio alle 18:45 all’AFAS Stadion. Una trasferta insidiosa, contro un cliente ostico.Claudio Ranieri è consapevole dei rischi di questa partita e ieri, in conferenza stampa, ha elogiato proprio i biancorossi, definendo questo un test cruciale per i suoi ragazzi.