Atalanta il ‘vecchio che avanza’ | Toloi e Cuadrado danno nuova linfa nelle rotazioni

Ilche. E che funziona ancora. L’in questa seconda parte di stagione, nella corsa sui tre fronti serie A, Coppa Italia e Champions, potrà contare anche sui due ‘vecchietti’ della sua rosa. Nella partita di Champions stravinta 5-0 contro lo Sturm Graz hanno brillato in difesa il ritrovato capitano Rafael, classe 1990, in campo per tutti i novanta minuti, e l’esterno Juan, classe 1988, grande protagonista nella ripresa con un assist, i passaggi che hanno avviato le azioni del terzo e quarto gol e pure un palo. Una doppia iniezione di classe ed esperienza internazionale con le 614 gare da professionista di, la metà delle quali nel calcio europeo con 21 gettoni in Champions, e le 549 di, veteranissimo addirittura da 70 gare di Champions.