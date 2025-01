Lanazione.it - At, tre nuovi autobus. Piano mobilità elettrica per il centro storico

AREZZOSono tre idi Autolinee Toscane presentati ieri mattina in piazza della Libertà, ai piedi del Comune. Prosegue dunque il rinnovamento del parco mezzi di Autolinee Toscane, che dal 2021 conta 49in più, ben 5 dall’inizio del 2025. Alla presentazione deibus, il sindaco Alessandro Ghinelli ha ribadito l’importanza degli altri progetti in campo, tra cui quello di implementare unanelsostenibile anche a livello ambientale. "Il punto focale - commenta il sindaco - sarà quello di arrivare a servire ilcon mezzi non diesel. Elettrici, se possibile, o alimentati a metano, un combustibile ecologico. Arriverà un progetto anche su questo. Per adesso, godiamoci l’arrivo di questimezzi". Presenti anche l’assessore allaAlessandro Casi, il presidente di At Gianni Bechelli e l’amministratore delegato Jean-Luc Laugaa.