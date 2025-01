Lopinionista.it - Arriva “Kiss me Licia – il musical” nel 40° dalla prima trasmissione italiana del cartone animato

Erano le 8.00 di sera di martedì 10 settembre 1985 e Italia1 stava per trasmettere lapuntata di undi produzione giapponese destinato a cambiare e arricchire il patrimonio culturale pop di tutti quei ragazzini (e, in maniera indiretta anche dei loro genitori) che lo stavano guardando.Si trattava diME, anime nato dal manga Aishite Knight di Kaoru Tada, accolto con freddezza nella sua terra natia ma successo clamoroso in Europa e in Italia in particolar maniera, dove ha registrato più di 4 milioni di spettatori a puntata per tutta la sua messa in onda.Sono passati quasi 40 anni da quella sera: è il 2025 e, MIRKO, SATOMI, ANDREA e il gatto GIULIANO, MARRABBIO, MARIKA e MANUELA sono pronti a “riprendere vita” inMEILdell’autore, regista e produttore THOMAS CENTARO.