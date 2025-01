Anteprima24.it - Ancora disordini in carcere, la denuncia dei sindacati

Tempo di lettura: 3 minuti“Nella mattinata di martedì, un detenuto di origini napoletane già allocato al reparto isolamento ha sottratto, con un pretesto, le chiavi dell’intero reparto all’agente ivi in servizio. Scattato l’allarme”, riferisce Marianna Argenio, Vicesegretario regionale del Sindacato Autonomo di polizia penitenziaria, Sappe, “il personale di polizia penitenziaria è immediatamente accorso ed è riuscito dopo una lunga e costante opera di persuasione ad accedere al reparto ristabilendo l’ordine e la sicurezza.L’agente coinvolto dimesso dal servizio è dovuto ricorrere alle cure del nosocomio cittadino riportando lievi lesioni. Successivamente, nel primo pomeriggio un detenuto è andato in escandescenza barricandosi in un reparto che doveva essere chiuso per ristrutturazione da tempo ed anche in questo caso la polizia penitenziaria è riuscita a calmare il detenuto facinoroso.