AEW: L'Hurt Syndicate corre veloce, Benjamin e Lashley nuovi campioni di coppia!

Non è passato molto dal debutto delin AEW, dapprima con MVP e Shelton, raggiunti qualche settimana dopo dall’All Mighty Bobby. Sin dal debutto sono apparsi come una minaccia per il resto del roster AEW e nelle ultime settimane, dopo la fine del Continental Classic che ha visto tra i protagonisti, lui esi sono dedicati alla categoria tag team riuscendo presto ad ottenere una sfida titolata. Questa notte a Dynamite quindihanno affrontato i Private Party dopo che la scorsa settimana li hanno sconfitti in un 3vs3 che ha visto sul ring anche MVP e Mark Briscoe.Tutto abbastanzaIl match valido per i titoli diAEW è stato il primo match della serata di Dynamite, arrivato dopo il lungo segmento iniziale con protagonisti Kenny Omega e Will Ospreay.