Lanazione.it - Una cena speciale per Campi di Norcia

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 22 gennaio 2025 – UnaperdiLa “smaialata dell’amicizia” per rivivere insieme una grande tradizione contadina”. Appuntamento sabato 25 gennaio alle ore 20 alla Polisportiva di Montecchio Vesponi per la conviviale di solidarietà il cui ricavato sarà devoluto al progetto di rinascita sociale Back ToUnaper gli amici didi: è l’iniziativa in calendario sabato 25 gennaio alle ore 20 alla Polisportiva di Montecchio Vesponi. La “smaialata dell’amicizia” per rivivere insieme una grande tradizione contadina”. “Una serata spensierata con unaa fin di bene” spiega il presidente della Pro Loco, Paolo Faralli. Un’occasione conviviale di solidarietà, quindi, il cui ricavato sarà devoluto al progetto “Back To”, un progetto di rinascita sociale messo in piedi all’indomani degli eventi sismici del 2016 dalla comunità della Valnerina che ha subito reagito alle avversità creando opportunità di lavoro e sussistenza sul proprio territorio.