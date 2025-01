Nerdpool.it - Streghe: la mitica serie TV che ha stregato il pubblico

Negli anni ’90 e primi anni 2000, pocheTV hanno lasciato un’impronta tanto duratura quanto(Charmed in originale). Creata da Constance M. Burge e prodotta da Aaron Spelling, questaha debuttato il 7 ottobre 1998 sul canale americano The WB, incantando milioni di spettatori con la sua combinazione di magia, dramma e legami familiari.La trama: il potere del trioAl centro dici sono le sorelle Halliwell: Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs) e Phoebe (Alyssa Milano), che scoprono di essere le eredi di un’antica dinastia di. Dopo la morte della loro nonna, le tre sorelle trovano il “Libro delle Ombre”, un manuale magico che rivela la loro vera natura e i loro poteri magici: la telecinesi per Prue, la capacità di congelare il tempo per Piper e le visioni del futuro per Phoebe.