Sinner-De Minaur | orario precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Janniktorna in campo agli Australian Open. A Melbourne il tennista azzurro affronta il padrone di casa Alex De, numero otto del mondo, nei quarti di finale e va a caccia della seconda semifinale consecutiva dopo quella della scorsa edizione, cultimata con la vittoria in finale contro Daniil Medvedev. La sfida tra Jannike Alex Deè in programma oggi, mercoledì 22 gennaio, alle ore 9.30 italiane. Finora, sono nove itra i due tennisti.ha sempre vinto contro l’australiano, a cominciare dal primo incontro del 2019 a Milano, alle Next Gen Atp Finals. I match tra i due si sono inoltre giocati sempre sul cemento, solo una volta sulla terra rossa: a Madrid, nel 2022. getaffiliatecomparazione tag=”scommesse,bonus” limit=”5?La superiorità del numero 1 al mondo è stata fin qui schiacciante, visto che Deè riuscito a conquistare solo un set contro Jannik.