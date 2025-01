Ilrestodelcarlino.it - Sindaco e assessori costano 170mila euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ammonta amilala spesa che nel 2025 sosterrà il bilancio comunale per il pagamento delle indennità di funzione al, aglie al presidente del consiglio. A Civitanova sono otto le figure per le quali, cifre lorde, palazzo Sforza spende ogni mese 14.120in "stipendi", corrisposti per l’attività amministrativa svolta nel corso del mandato elettorale. IlFabrizio Ciarapica quest’anno percepirà 2.415al mese per effetto del dimezzamento dell’indennità spettante, che sarebbe stata invece di 4.830se avesse chiesto, e non lo ha fatto, l’aspettativa dalla sua professione di dipendente di una attività privata che opera nel settore alimentare. Un taglio che subisce anche l’assessore Francesco Caldaroni che lavora nel mondo della pesca: sempre per effetto della riduzione prevista dalla legge in caso di mancata aspettativa, porta a casa ogni mese una busta paga per l’attività delle sue deleghe di 1.