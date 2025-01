Biccy.it - Scotti sul cachet di Sanremo e la reazione di Pier Silvio

Ormai sappiamo che quando Carlo Conti al TG 1 ha parlato di due suoi amici in forse per il ruolo di co-conduttori dinon si riferiva a Panariello eaccioni, ma a Gerrye Antonella Clerici, che lo affiancheranno nella prima serata del Festival. Stamani Carlo si è collegato con Antonella a È Sempre Mezzogiorno e lì ha annunciato la partecipazione della collega a2025. Se per la Clerici le cose sono semplici, perun po’ meno, infatti ha dovuto chiedere il permesso al suo editore. A quanto pare peròBerlusconi non ha opposto la minima resistenza ed ha lasciato Gerry libero di scegliere cosa fare. Il conduttore de La Ruota della Fortuna in un’intervista rilasciata a l’Ansa ha anche specificato che il suoè pari a zero, infatti andrà al Festival digratis (così come fece anche Maria De Filippi).