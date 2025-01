Lapresse.it - Sanremo, Giorgia annuncia il ritorno ai live: “Ma al Festival devono vincere i giovani”

“‘La cura per me’ è una canzone che già dal primo ascolto mi ha emozionata, come mi emozionano le canzoni di una volta”. Anche la classe e l’eleganza dinon riescono a nascondere l’entusiasmo nell’incontro con la stampa a Milano, per la sua quinta partecipazione aldicon ‘La cura per me’.L’occasione però è anche importante perre quello che i tanti fan attendevano da tempo, ilaiper festeggiare i trent’anni di ‘Come Saprei’. Da giugno infatti la cantante romana tornerà sul palco di tre scenari mozzafiato, il 13 giugno alle Terme di Caracalla a Roma, il 25 luglio al Teatro Greco di Siracusa e il 16 settembre alla Reggia di Caserta.La partecipazione invece al“non era prevista”, come ha spiegato la stessa cantautrice. “Dopo il provino qualcuno del team ha detto ‘la mandiamo a Carlo?’ Io mi sono messa le mani in faccia, non era previsto nei programmi tornare ain gara”.