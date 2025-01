Ilrestodelcarlino.it - Sangue e paura in Bolognina. Tenta di rapinare una negoziante. E l’accoltella: ferita a una mano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Accoltellata per 40 euro. Il rapinatore aveva puntato al petto, ma la vittima si è protetta, rimanendoa una. Ancora violenza in, dove i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato, l’altra sera, un quarantaduenne italiano, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, che con un coltello aveva aggredito la titolare di un minimarket di via Matteotti. Erano circa le 20,30 e la donna, una cinquantenne originaria del Bangladesh, era sola nel negozio: probabilmente il rapinatore ha agito proprio approfittando della circostanza. Una volta entrato nel negozio si è avvicinato alla donna e le ha chiesto con insistenza di consegnargli 40 euro sotto la minaccia di un coltello a serramanico. Lastava consegnando i soldi, ma lui è scattato, agitandosi e pretendendo tutto il fondocassa.