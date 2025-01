Nuoto c’è anche l’olimpionico Klete Keller tra i graziati da Trump | Ho imparato la lezione

Leggi su Sportface.it

C’èuno sportivo tra le circa 1600 persone graziate da Donaldnella giornata di ieri, quando si è insediato come nuovo presidente degli Stati Uniti. Si tratta di, ex nuotatore e cinque volte medagliato olimpico, che era stato arrestato per la sua partecipazione agli eventi legati all’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, e per questo accusato di ostruzione a un procedimento ufficiale, reato per il quale aveva ammesso la colpevolezza, evitando accuse più gravi legate alla violenza.I filmati dell’attacco mostravanonel Rotonda del Campidoglio a volte come spettatore passivo, altre volte mentre partecipava a cori osceni contro l’allora leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer e l’allora presidente della Camera Nancy Pelosi. L’ex nuotatore è stato uno dei più noti tra coloro che sono stati accusati dell’assalto, distinguendosi dalla folla data la sua altezza di quasi due metri e dal fatto che indossava la giacca olimpica della Team USA.