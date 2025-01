Mistermovie.it - Mister Movie | Honey Don’t – Data di rilascio fissata per il film di Ethan Coen

Leggi su Mistermovie.it

Golden Globe nominee Margaret Qualley ha recentemente confermato che il, la nuova commedia di detective diretta da, è previsto per unadi uscita in maggio 2025. La notizia è arrivata durante una sua intervista, in cui l’attrice ha espresso entusiasmo riguardo al progetto e alla collaborazione con l’acclamato regista e sua moglie, Tricia Cooke, che ha co-scritto ilcon.Quando Esce?Focus Features, il distributore del, mira a una finestra dinel mese di maggio 2025. Questo segna l’atteso ritorno dial timone di un progetto solista, dopo il suo ultimo lavoro con Drive Away Dolls. La regista e sceneggiatrice Tricia Cooke, nonché partner di, ha collaborato nuovamente con lui anche in questa nuova impresa.