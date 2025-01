Mistermovie.it - Mister Movie | Back in Action, Cameron Diaz e Jamie Foxx segnano un debutto da record su Netflix

Il ritorno diininè stato un evento molto atteso, e il film ha subito conquistato le classifiche di, debuttando al primo posto nella top 10 dei migliori film in lingua inglese in oltre 80 paesi.Ritorna conin, il Film di Spionaggio che Ha Dominato le Classifiche diclass="wp-block-heading">Questa commedia d’azione segna il ritorno dell’attrice sul grande schermo, dopo una pausa dalla sua carriera cinematografica che durava dal 2014, anno in cui ha recitato in Annie, The Other Woman e Sex Tape.Il Successo della Premiere diinNon solo il film ha ricevuto una calda accoglienza dal pubblico, ma ha anche fatto registrare unimpressionante per. Secondo quanto riportato dalla piattaforma,inha ottenuto il maggior numero di visualizzazioni in un weekend di premiere per un film in lingua inglese, con un totale di 46,8 milioni di visualizzazioni.