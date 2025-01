Lanazione.it - Miasmi e polemiche: "Regione? Sempre assente"

Leggi su Lanazione.it

"Siamo sconcertati dalla superficialità e dalla scarsa preparazione con la quale l’assessora regionale Monia Monni ha voluto replicare alle parole del sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna, che giustamente aveva ricordato come sulla questionele responsabilità dellanon possono essere sottaciute". E’ quanto dice Luca Minucci (nella foto), presidente provinciale Fratelli d’Italia, che interviene quindi sulla questione dei cattivi odori. "Ricordiamo all’assessora che è vero che il Comune si occupa delle autorizzazioni energetiche ma che, ecco la questione centrale, in queste non sono comprese le prescrizioni ambientali: ciò significa che l’amministrazione comunale non ha modo di incidere in materia di emissioni. Vogliamo anche aggiungere che in passato, in relazione a questa vicenda, il Comune di Grosseto non è certo rimasto a guardare.