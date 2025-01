Anteprima24.it - Maria Rosaria Boccia incinta? Le foto scoop su Oggi

Il settimanale pubblica in esclusiva alcune fotografie di Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei, protagonista dello scandalo che ha portato alle dimissioni l'allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, mentre passeggia con un'amica nella sua città: "E le sue forme – scrive il settimanale – sembrano quelle di una donna in avanzato stato di gravidanza". "Nuovo colpo di scena: Maria Rosaria Boccia è incinta? Chi è il papà?" scrive ancora il settimanale che pubblica in copertina le foto da scoop. "La pregherei gentilmente di non farmi commentare 'notizie' attinenti esclusivamente alla mia sfera personale". Così Maria Rosaria Boccia risponde alla richiesta di commentare le fotografie pubblicate dal settimanale.