Oasport.it - LIVE Milano-VakifBank Istanbul 1-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: alle padrone di casa il primo set. Ottima Danesi all’avvio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-7 Rotazione favorevole per, Egonu tira una botta impressionante su Zehra Gunes.5-7tempo di Kurtagic bloccato dal muro di Van Ryk.5-6 Altro giro di Egonu fuori al servizio.5-5 Sbaglia anche Markova. Di nuovo pari.4-5mente fuori con il servizio.4-4 Parità! Paola Egonu schiaffa la palla sulle mani del muro. La palla si impenna ed esce.3-4 Altro punto per l’0landese, il settimo fin qui. Mani fuori preziosissime.2-4 Nika Daalderop stampa al suolo il pallone. -2.1-4 Bosetti lascia andare, esce il servizio di Sylla.1-3 Che difesa di Orro su un mattone di Van Ryk!! Poi chiude Sylla in controtempo con una parla stupenda.0-3 Non riesce ad aggiustare una palla difficile Egonu. Ma super difesa Vakif in questo rally.