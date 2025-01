Agi.it - L'acqua frizzante può aiutare a dimagrire

AGI - L'potrebbea perdere peso aumentando l'assorbimento del glucosio e il metabolismo. Questo curioso risultato emerge da uno studio, pubblicato sul British Medical Journal Nutrition Prevention & Health, condotto da uno scienziato dell'Ospedale neurochirurgico di Tesseikai, in Giappone. Nell'ambito dell'indagine, Akira Takahashi ha confrontato l'effetto dell'con l'emodialisi, il processo per il quale il sangue viene filtrato per rimuovere le scorie in eccesso. Secondo lo scienziato, in effetti, l'potrebbe migliorare l'assorbimento del glucosio e il metabolismo. Gli effetti risultanti, però, sono molto lievi, per cui è fondamentale unire questo approccio a una serie di interventi efficaci per la perdita di peso. Per tornare in forma, spiega l'esperto, non esistono scorciatoie miracolose, è necessaria una dieta sana ed equilibrata e una routine di attività fisica regolare.