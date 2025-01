La sveglia dei nuovi vertici Ue | Trump ha ragione 5% del Pil sulle armi prepariamoci alla guerra Crosetto | Possiamo arrivare al 2% – Il video

Leggi su Open.online

haa dire che non spendiamo abbastanza per la difesa. È tempo di investimenti: dai Paesi membri, dal settore privato, ma anche dal bilancio comune Ue». A dare la scossa all’Europa sotto shock per il ritorno di DonaldCasa Bianca è la nuova Alta rappresentante Ue per la politica estera Kaja Ks. Secondo l’ex premier estone le “sparate” del neo-presidente Usa – compreso l’invito agli alleati a spendere fino al 5% del Pil in difesa – vanno prese sul serio, e come inviti a cambiare marcia di fronte alle minacce esterne, Russia in primis. «Dobbiamo inviare un messaggio che prendiamo sul serio il nostro impegno per la difesa europea», ha detto Ks intervenendoconferenza annuale dell’Agenzia Ue per la Difesa. «L’anno scorso, i Paesi Ue hanno speso collettivamente una media dell’1,9% del Pil per la difesa.