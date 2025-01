La moda bambini è in calo del 44% | i dati del 2024 e le previsioni del 2025

Metropolitanmagazine.it - La moda bambini è in calo del 4,4%: i dati del 2024 (e le previsioni del 2025)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Stando airiportati, nelil comparto dellajunior italiana ha accusato tutte le difficoltà che hanno colpito il sistemain generale. Infatti, secondo le stime preliminari dell’ufficio studi economici di Confindustriaper il settore si prospetta una flessione del 4,4%, che corrisponderebbe a circa 3,1 miliardi di euro. Ma potrebbero esserci dei cambiamenti in questo? Quali sono ledi crescita per la?In occasione di Pitti Bimbo (la fiera che si terrà oggi e domani), il report parla anche dell’export dibebè nei primi 9 mesi del. Ici dicono che il settoreè in flessione del -4,4%, (117,2 milioni di euro). In questo particolare segmento l’area Ue e quella extra-Ue hanno rivelato un comportamento dicotomico.