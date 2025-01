Inter-news.it - Inzaghi protegge i suoi: per Acerbi si valuta settimana prossima

prima dello Sparta Praga ha ha fatto il punto della situazione di. Il tecnico ha confermato la fiducia nel suo centrale, mabisognerà prendere una decisione.SITUAZIONE DItiene la speranza fino all’ultimo. Almeno a parole. Il tecnico nella conferenza stampa prima dello Sparta Praga ha parlato anche della situazione di. E le sue parole hanno voluto dare una dimostrazione di fiducia al suo leader difensivo. Bisogna però capire i confini della cosa.LAVORO SPECIFICO – Il tecnico infatti ha spiegato chenon ha problemi fisici, ma non è disponibile per la trasferta di Champions League. Il giocatore non si sente ancora in condizione di poter spingere veramente sul suo fisico. E per questo non solo salterà la partita con lo Sparta Praga, ma anche la trasferta di Lecce di domenica.