Ilgiorno.it - Incendiata la Mercedes dell’assessore Lo Faro di Lissone: “Grave intimidazione. La mia famiglia è sconvolta”

(Monza e Brianza) –l'auto di un assessore a. A subire quello che sembra proprio un atto intimidatorio è stato l'assessore ai servizi sociali Ignazio Lo, esponente di Forza Italia nella Giunta di centrodestra guidata dalla sindaca Laura Borella. A essere data alle fiamme è stata la suaClasse B, che si trovava parcheggiata in strada a poca distanza dall'abitazione della. Una notte di panico e indagini in corso Tutto è successo la sera del 20 gennaio. Lo, che era stato a cena da parenti che vivono lì vicino, stava rientrando a casa quando si è trovato davanti l'auto in fiamme e i vigili del fuoco già in azione per spegnere il rogo. L'assessore ha immediatamente presentato denuncia ai carabinieri, che ora stanno indagando sull'accaduto.