Isaechia.it - Grande Fratello, un ex naufrago dell’Isola si scaglia contro Helena Prestes: “Imbarazzante!”

La modella brasilianaè stata una delle concorrenti più chiacchierate dell’attuale edizione del.Eliminata nel corso della ventiduesima puntata (poi apparsa nella successiva – andata in onda giovedì 16 gennaio – per un confronto diretto con i suoi antagonisti),ha diviso il pubblico del reality show. La sua inaspettata eliminazione, giunta dopo innumerevoli volte in cui i telespettatori l’avevano scelta come preferita della casa, ha suscitato non poche polemiche. Alcuni, infatti, hanno condannato il grave gesto da lei compiuto nei confronti di Jessica Morlacchi. Quest’ultima, dopo aver appellato diverse voltecome “imb*cille”, ha scatenato la reazione della modella che, presa da un eccesso di rabbia, ha lanciato un bollitore (seppur non in direzione della cantante).