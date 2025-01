Dilei.it - Giorgia: “Non era nella mia mente andare a Sanremo 2025”

Leggi su Dilei.it

“Come siamo arrivati a un altro?”, così esordiscein conferenza stampa, raccontando della sua prossima avventura sul palco dell’Ariston dove esatta30 anni fa ha trionfato con Come Saprei, che l’ha consacrata come una delle interpreti più potenti ed eleganti della musica italiana.non era in programmaarrivasala semi buia. Alle sue spalle è proiettata l’immagine di una porta socchiusa dove si intravvedono delle luci che sembrano fuochi d’artificio e sopra il titolo della canzone che porta a, La cura per me.Lei è di una solarità e di una simpatia disarmante. Bellissima coi suoi 53 anni, come sottolinea, ed elegantissima con un look total black, essenziale e perfetto come lei. Un semplice lupetto e una gonna con spacchi laterali, illuminati da piccoli cristalli scintillanti: ecco