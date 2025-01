Quotidiano.net - Generali-Natixis, Donnet rassicura: la testa in Italia

Il protocollo d’intesa non vincolante, approvato lunedì dadel gruppo Bpce, non mette a rischio la sovranità finanziaria del Leone di Trieste. Lo ha ribadito ieri l’ad Philippenella presentazione agli investitori: il "cosiddetto rischio di perdita di sovranità finanziaria è una battuta". La compagnia "resta ine tutte le decisioni prese resteranno in". In particolare, sottolinea, sui Btp le decisioni "spettano al Cda di, così è e così resta". Il nuovo colosso avrà 1.900 miliardi di masse gestite e 4,1 miliardi di ricavi. La joint-venture tra le controllateInvestment Holding (Gih) eInvestment Managers (Nim) dovrebbe partire a inizio 2026, dopo le approvazioni delle Autorità coinvolte e del governono per il ‘golden power.