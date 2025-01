Thesocialpost.it - Foggia, incidente tra due auto: morta Caterina Lo Campo e Gioacchino Vitobello

Leggi su Thesocialpost.it

le questa mattina, 22 gennaio, sulla Statale 544 nei pressi di, dove due persone hanno perso la vita in uno scontro frontale. Le vittime sonoLo, 35 anni, madre di una bambina che aveva appena accompagnato a scuola, e, 53 anni. Entrambi erano alla guida delle duecoinvolte nell’, che viaggiava sola a bordo di una Ford Fiesta, è deceduta sul colpo. Nell’altra vettura, una Fiat Brava, si trovavano quattro persone: un uomo, la sua compagna, e i due figli di 4 e 13 anni. Uno dei passeggeri, gravemente ferito, è morto in ospedale, mentre gli altri tre sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza al Policlinico Riuniti di. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti di polizia stradale, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.