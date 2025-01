Puntomagazine.it - Daniela Santanché rinviata a giudizio, il governo riflette sulle sue dimissioni

Ildi: la ministra resiste, ma il clamore sui processi solleva dubbi sull’azione dell’esecutivoIl rinvio adi, Ministro del Turismo, per falso in bilancio e per una seconda accusa di truffa all’Inps legata alla cassa Covid, ha sollevato una serie di interrogativi dentro il. Sebbene un rinvio anon comporti “automaticamente” le, in molti all’interno dell’esecutivo si chiedono se il clamore attorno ai suoi processi possa indebolire la sua azione ministeriale, danneggiando in definitiva l’azione dell’intero.Giorgia Meloni, Premier e leader di Fratelli d’Italia, sta valutando con attenzione la situazione. Pur non avendo ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla vicenda, la leader delitaliano è convinta che la gestione del Paese richieda una concentrazione massima, senza scivoloni o inciampi legati a questioni personali, come già accaduto con il caso di Gennaro Sangiuliano.