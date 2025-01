Ilfattoquotidiano.it - Cgil: “Eni dismette Versalis e abbandona la produzione della chimica di base, è catastrofe industriale. E il governo avvalora il piano”

Con la decisione di Eni dire la controllata“l’Italia sarà il primo paese in Europa a uscire dalladi etilene e adre ladi“. Questo “avrà un impatto diretto e per l’indotto, su tutto il territorio nazionale, che riguarderà 20mila persone che perderanno il lavoro. Unaper la”. Latorna a lanciare l’allarme su quello che doveva diventare un pilastro del riposizionamento del business verso i prodotti bio-d e la“circolare”.“Ildi Eni non è di riorganizzazione ma di dismissioni”, attaccano il coordinatore delle aree politiche industrialiMichele Azzola e il segretarioFilctemMarco Falcinelli, secondo cui ile la controllata Eni “condannano l’industria italiana al declino” decidendo di andare ad acquistare materie prima all’estero.