Ilfattoquotidiano.it - “C’è stata una complicazione in sala operatoria e non ha retto”: è morta Rebecca Wylie Simms, la “maga” dei formaggi amati dalle star di Hollywood

Un’improvvisachirurgica e il cuore dinon ha. E’così, a 39 anni, la food blogger, imprenditrice e madre di due bambine. Conosciuta come “Boo” dagli amici e dai suoi oltre 81mila follower su Instagram,era la co-fondatrice, insieme alla sorella gemella SarahHendrix, di “Lady & Larder”, un negozio die salumi gourmet a Santa Monica diventato un punto di riferimento per le celebrità di. La notizia della sua morte, avvenuta lunedì in California, sta facendo il giro del mondo, rilanciata dalla community online che la seguiva con affetto. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso: la 39enne lascia il marito Sean e le loro due figlie piccole, Mavis e Lou, rispettivamente di tre e due anni.