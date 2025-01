Leggioggi.it - Carta dedicata a te: importo totale da spendere entro il 28 febbraio 2025

Leggi su Leggioggi.it

C’è tempo fino al 28perinteramente l’accreditato sullaa te 2024, in attesa della versionedella social card prepagata. Già lo scorso 16 dicembre è scaduto il termine per il primo pagamento. Ora il conto alla rovescia è rivolto all’e residuo da. La card deve arrivare al 25vuota. Eventuali importi residui non utilizzati verranno persi dal beneficiario in carica e potranno essere riassegnati a beneficiari che abbiano già utilizzato il contributo precedente. Vediamo meglio. Indice Le scadenze dellaa te 2024 Cosa succede alle somme non speseComele sommeil 28a teLe scadenze dellaa te 2024 Riepilogando le scadenze fissate per laprepagata del 2024, ricordiamo chelo scorso 16 dicembre si sarebbe dovuto effettuare il primo acquisto per attivarla, per mantenere in vigore il diritto a usufruirne.