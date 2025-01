Ilrestodelcarlino.it - Buchel ai saluti, va al Messina. Accelerata per Spini

Alla fine Marcelha detto sì al. Si chiude con la tanto attesa fumata bianca quindi la telenovela relativa alla cessione del centrocampista del Liechtenstein, che la scorsa estate era finito ai margini della squadra in attesa di trovare una sistemazione. Ma nessuna società era riuscita a convincerlo costringendo la Spal a reintegrarlo in gruppo, con mister Dossena che lo ha mandato in campo 15 volte con un gol all’attivo (contro la Torres). Era chiaro però che nel corso del mercato di riparazione la posizione di– che aveva un contratto con la Spal fino al prossimo 30 giugno – sarebbe stata rimessa in discussione. La scorsa settimana la sua cessione al Foggia sembrava cosa fatta, ma alla fine il giocatore classe 1991 ha fatto dietrofront. A quel punto è spuntato il, che lo ha convinto a trasferirsi in Sicilia fino al termine della stagione.