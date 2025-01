Lanazione.it - Zona stazione, la criminalità avanza. Commessa rapinata e molestata. Sale la rabbia di tutto il quartiere

Fontivegge, ma non solo. All’indomani della rapina che si è verificata in una pasticceria di via Briganti, con laminacciata con un coltello puntato alla gola edal rapinatore, il malcontento di residenti e commercianti continua a crescere anche nelpiù prossimo all’area dellaferroviaria. Dove, dice chi ci vive o lavora, la situazione è critica al pari di Ottagono e vie limitrofe. È come, a cerchi concentrici, la microsi fosse estesa, ampliando il suo raggio e interessando parti di città dove i riflettori erano accesi, ma non in modo così intenso come, appunto Fontivegge. Non è un problema di oggi, è il sentimento diffuso, ma con l’ultimo episodio è venuto alla luce in modo ancora più nitido. Del resto, la sola pasticceria dove si è verificata quest’ultima rapina, ha subito un altro colpo, in quel caso il rapinatore era armato di una pistola, risultata poi falsa, e sei spaccate da quando è stata aperta, una quindicina di anni fa.