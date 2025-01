Quotidiano.net - Truccarsi in 5 minuti, mini guida pratica per un make up ultrarapido

Leggi su Quotidiano.net

Al mattino o prima di uscire di nuovo la sera, una volta rientrati dagli impegni di studio o di lavoro, o ancora subito dopo la palestra si hanno solo 5per. Tuttavia, con un po’ di organizzazione e pochi prodotti, si può ottenere un-up fresco e curato in soli 300 secondi. Basta seguire alcuni semplici passaggi. Preparazione Almeno un paio didovrebbero essere dedicati a pulire il volto e a nutrirlo. Si comincia eliminando trucco e impurità con acqua micellare. Si prosegue, poi, con un sapone liquido specifico per il viso, insaponando delicatamente e risciacquando bene. Infine, si applica la crema idratante su fronte, mento e zigomi, con movimenti verso l’esterno per un assorbimento migliore. Fondotinta Quando si hanno meno di 5a disposizione, la scelta giusta del fondotinta può fare la differenza, nel tempo dedicato al-up e nel risultato finale.