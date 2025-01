Inter-news.it - Sucic all’Inter, definiti gli anni del contratto! Dettagli e cifre

verso l’Inter. Il club nerazzurro, come anche confermato ieri, ha ormai in mano il centrocampista croato che arriverà dalla Dinamo Zagabria.IN ARRIVO – Petarpresto diventerà un giocatore dell’Inter. I nerazzurri stanno per chiudere un grande colpo in regia, con l’arrivo di uno dei giocatori croati più promettenti sul panorama internazionale. Il ragazzo della Dinamo Zagabria sarà ufficialmente nerazzurro a partire dall’estate 2025, anche se l’accordo tra le due società dovrebbe raggiunto già adesso a gennaio. Come riferiscono dalla Croazia e precisamente il portale gol.dnevnik, il costo dell’operazione si aggira tra i 12 e i 15 milioni di euro., giocatore che sa fare tutti i ruoli del centrocampo, potrebbe già essere aggregato per il Mondiale per Club negli States.e ilcon l’Inter: affare ormai ai– Per quanto riguarda ilcon, l’Inter ha raggiunto già un accordo per un quinquennale.