Serie A, sette squalificati nella 22a giornata

Leggi su .com

(Adnkronos) – Sonoi calciatori che non ci saranno causa squalifica nel 22esimo turno di campionato, che partirà venerdì con l’anticipo tra Torino e Cagliari per poi chiudere lunedì sera a Marassi con la sfida tra Genoa e Monza. Di seguito ecco l’elenco completo deglidi questo turno:Hien (Atalanta), Dembele (Torino), Rebic (Lecce), Goldaniga (Como), Solet (Udinese), Dawidowicz (Verona) e Duda (Verona). getaffiliatecomparazione tag=”scommesse,bonus” limit=”5?Fantacalcio.it per AdnkronosA,22aa24.it: Notizie dallo Sport Italiano .