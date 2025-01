Dilei.it - Sarah Ferguson non è guarita dal cancro: “Sembra una sentenza di morte”

Per la famiglia reale inglese, il 2024 è stato un anno incredibilmente difficile. Dopo l’annuncio della malattia di Kate Middleton, seguito pochi giorni dopo da quello di un tumore di Re Carlo, anche, ex moglie del Principe Andrea, ha comunicato di essere affetta dal. E, a mesi di distanza dalla diagnosi – che arriva dopo quella di un tumore al seno l’anno precedente, la Duchessa ha ripercorso i momenti più bui., la sua battaglia contro il“Quando ti dicono che hai il, non puoi fare a meno di pensare che sia unadi”: così, lo scorso ottobre,aveva raccontato le sensazioni provate di fronte alla scoperta di un melanoma maligno, una forma aggressiva dialla pelle. Mesi dopo la diagnosi, la Duchessa è tornata a parlare della propria esperienza con la malattia in una sincera intervista rilasciata alla testata britannica The Times.