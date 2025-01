Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve, sprint per il centrale. Oggi si prevede una nuova mossa dei bianconeri: la situazione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24deiper ilsiuna: le ultime novità sull’affareCome spiegato da Fabrizio Romano, il calciomercatocontinua a premere per l’acquisto di, difensore del Chelsea che ha molte possibilità di cambiare maglia prima della chiusura di questa sessione di mercato invernale.Il 2003 reclama spazio ed è disposto a lasciare Londra per trovarlo. Da Torino hanno in programma nuovi contatticon la dirigenza del club londinese. Si punta per trovare un accordo sulla formula dell’acquisto.Leggi suntusnews24.com