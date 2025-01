Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Kronplatz e prova Kitzbuehel, startlist, streaming

Leggi su Oasport.it

La Coppa del Mondo di sci2025 prosegue in un mese di gennaio serratissimo dal punto di vista delle gare. Mentre ci stiamo avvicinando ad ampie falcate ai Campionati Mondiali di Saalbach, gli appuntamenti continuano ad arrivare a grappoli.LA DIRETTA LIVE DELFEMMINILE DIALLE 10.30 E ALLE 13.30LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMADI DISCESA ADALLE 11.30Il comparto femminile sarà il primo a tornare in azione e lo farà nella giornata odierna con l’attesissimodisulla bellissima pista “Erta”. Attesissima sarà Federica Brignone dopo il weekend eccezionale disputato a Cortina con il successo in superG e il terzo posto in discesa che le sono valsi il primato nella classifica generale. Può fare punti pesanti anche Sofia Ga.Tra gli uomini sarà tempo di un altra grande classica come quella disulla mitologica Streif.