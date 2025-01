Porto crocieristico di Fiumicino i Tavoli del Porto | L’Agcm ci dà ragione e richiama all’ordine il Comune

Leggi su Ilfaroonline.it

, 21 gennaio 2025 – Prevalenza della funzione turistica tutta da dimostrare, durata della concessione da rivalutare, e bando di gara da indire per ilturistico-di. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) risponde aidelconfermando la fondatezza delle criticità segnalate dal Comitato e chiede aldidi dimostrare che la prevalenza della funzione turistica sia espressa in termini di ricavi e non in base allo spazio occupato delle barche da dirispetto alle navi da crociera sconfessando così quanto sostenuto nel progetto”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa del Comitatodel.“In altre parole, per poter stare dentro i limiti di legge – spiega il Comitato – i volumi di affari della funzione crocieristica non possono superare quelli della funzione diportistica, cosa non facile per la multinazionale americana: come dover dimostrare che le entrate di un centro commerciale siano inferiori a quelle del banco degli alimentari.