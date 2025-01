Liberoquotidiano.it - "Perdoniamolo, ha bevuto...": Stefano De Martino beccato così, cosa c'era nel pacco di Affari Tuoi

Nelquesta volta c'era. un bicchiere di vino di troppo! Parliamo diDee del suo successo con, programma portato alle stelle con la sua conduzione. Questa volta, però, erano più “suoi”, ma non è potuto sfuggire ad alcune fan al di fuori di un locale di Roma e si è dovuto concedere per foto e video che, poi, sono puntualmente finite su TikTok. Il problema, però, è che il buonera, come dire. brillo e senza esitare si è diretto verso le ragazze, sì, ma con uno sguardo ed un sorriso un po' confusi: quando il gruppetto gli ha chiesto di mettersi in posa, lui ha rivolto la testa dall'altro lato rispetto a dov'era chi avrebbe scattato la foto. Quindi, la ragazza accanto aha detto: “Da questa parte. Haun po',. Grande ilarità tra le amiche, scoppiate a ridere, e anche Deè sembrato divertito dalla situazione, pur non proferendo parola, evidentemente avvolto dall'inebriamento alcolico.