Quotidiano.net - Pelle del viso idratata, come scegliere la crema giusta

laidratanteper ilpuò sembrare complicato, ma con alcuni accorgimenti diventa semplice. La chiave per trovare il prodotto ideale è partire dalla conoscenza del proprio tipo di, analizzare con attenzione gli ingredienti e applicarlo nel modo corretto. Spesso, infatti, si rischia di acquistare cosmetici che non danno i risultati sperati, magari perché non si è compresa bene la tipologia della propriao si commettono errori nell’uso. Non è solo una questione di estetica, ma ha a che vedere strettamente con la cura della: trattarla con prodotti non adatti può compromettere l’equilibrio naturale delle cellule dell’epidermide. Tipo diIl primo passo per selezionare laidratante adatta alle proprie caratteristiche ed esigenze è riconoscere il proprio tipo di