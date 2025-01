Rompipallone.it - Pazzesco Juve, in arrivo 100 milioni! Giuntoli prepara il doppio colpo in uscita e fa cassa

Il mercato bianconero prosegue senza sosta:studia il mercato in uscita per la. Gli affari garantirebbero un vero tesoretto.Lantus naviga tra ambizioni di rilancio e necessità di aggiustare i conti. In un momento delicato della stagione, dove il campo racconta di una squadra ancora alla ricerca di stabilità, da dietro le quinte Cristianoè pronto a orchestrare mosse decisive sul mercato.L’obiettivo è chiaro: fare cassa, senza indebolire eccessivamente una rosa che deve ancora dimostrare tutto il suo potenziale. Le ultime ore sono state infuocate, e all’orizzonte si profila una doppia operazione milionaria con Manchester City.in uscita:vuole regalare un tesoretto alla suaEbbene si: Pep Guardiola ha identificato Andrea Cambiaso come rinforzo ideale per il suo City.